Україна пропонує узгоджувати зі США цілі для атаки у разі передачі далекобійних ракет ATACMS

Україна пропонує узгоджувати зі США цілі для атаки у разі передачі ракет ATACMS

https://racurs.ua/ua/n175386-ukrayina-proponuie-uzgodjuvaty-zi-ssha-cili-dlya-ataky-u-razi-peredachi-dalekobiynyh-raket-atacms.html

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Україна пропонує адміністрації Джо Байдена узгоджувати потенційні цілі, якщо ЗСУ отримають ракетні комплекси ATACMS.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційних осіб США. У Білому домі поки не відповіли — до анексії Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей в адміністрації Байдена вважали, що систем HIMARS буде достатньо.

Україні не передають далекобійні ракети ATACMS, тому що поки ЗСУ успішно виконують завдання за допомогою озброєння меншої дальності. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.

Голова Пентагону наголосив, що Штати постачають Україні дуже ефективне на полі бою озброєння. Нині не планують відправляти ракети ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.

Мова йде про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте всі наявні речі, щоб були ефекти на полі бою, які потім можуть створювати можливості, — сказав Остін.

За його словами, українські захисники отримали високоточні боєприпаси GMLRS до реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вони забезпечують необхідну вогневу потужність і дальність дії до 80 км. Голова Пентагону додав, що така дальність здатна вражати переважну більшість російських цілей.

Він наголосив, що Збройні сили України використовують HIMARS належним чином. Захисники здійснюють атаки на матеріально-технічні склади, командування і контроль, що забирає значний потенціал у російських окупантів.

Наприкінці серпня у Пентагоні вважали пріоритетом для США передачу Україні ракет GMLRS, а не ATACMS.