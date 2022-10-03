Ракурсhttps://racurs.ua/
Якого Ілона ми любимо - Зеленський і собі відреагував на твіти Маска
Якого Ілона ми любимо — Зеленський і собі відреагував на твіти Маскаhttps://racurs.ua/ua/n175397-yakogo-ilona-my-lubymo-zelenskyy-i-sobi-vidreaguvav-na-tvity-maska.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський і собі відреагував на твіти Ілона Маска. Він опублікував своє опитування:
Президент України Володимир Зеленський також вирішив провести своє опитування.
Він запитав у своїх читачів:
Який Ілон Маск вам подобається більше?
- Який підтримує Україну.
- Який підтримує Росію.
Раніше найбагатша людина світу припустила, що після війни Україна буде нейтральною, Крим — територією росії, а на інших захоплених територіях проведуть референдуми під наглядом ООН.
Згодом Маск опублікував ще одне опитування — він запитав у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії.
Третій твіт був про те, що, на думку Маска, після мобілізації у рф Україні треба шукати миру з росіянами.
Нагадаємо, що Зеленський уночі 6 березня повідомив про розмову з американським бізнесменом, засновником компанії SpaceX Маском.
Розмовляв з Ілоном Маском. Я вдячний йому за те, що підтримав Україну словом і ділом. Наступного тижня ми отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорено можливі космічні проєкти. Але про це я розповім після війни, — написав тоді у Твітері президент Зеленський.
Наприкінці лютого перша партія станцій супутникового інтернету Starlink (це розробка SpaceX) прибула в Україну.
27 лютого Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, яка будує космічний транспорт і надає комунікаційні послуги, погодився надати Україні термінали Starlink. Про це його раніше публічно попросив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
.