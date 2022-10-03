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Ракурс
Якого Ілона ми любимо - Зеленський і собі відреагував на твіти Маска

Якого Ілона ми любимо — Зеленський і собі відреагував на твіти Маска

3 жов 2022, 22:06
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Президент України Володимир Зеленський і собі відреагував на твіти Ілона Маска. Він опублікував своє опитування:





Президент України Володимир Зеленський також вирішив провести своє опитування.
Він запитав у своїх читачів:

Який Ілон Маск вам подобається більше?

- Який підтримує Україну.

- Який підтримує Росію.

Раніше найбагатша людина світу припустила, що після війни Україна буде нейтральною, Крим — територією росії, а на інших захоплених територіях проведуть референдуми під наглядом ООН.

Згодом Маск опублікував ще одне опитування — він запитав у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії.

Третій твіт був про те, що, на думку Маска, після мобілізації у рф Україні треба шукати миру з росіянами.

Нагадаємо, що Зеленський уночі 6 березня повідомив про розмову з американським бізнесменом, засновником компанії SpaceX Маском.

Розмовляв з Ілоном Маском. Я вдячний йому за те, що підтримав Україну словом і ділом. Наступного тижня ми отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорено можливі космічні проєкти. Але про це я розповім після війни, — написав тоді у Твітері президент Зеленський.

Наприкінці лютого перша партія станцій супутникового інтернету Starlink (це розробка SpaceX) прибула в Україну.

27 лютого Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, яка будує космічний транспорт і надає комунікаційні послуги, погодився надати Україні термінали ​Starlink. Про це його раніше публічно попросив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Джерело: Ракурс


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