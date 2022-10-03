Якого Ілона ми любимо - Зеленський і собі відреагував на твіти Маска

https://racurs.ua/ua/n175397-yakogo-ilona-my-lubymo-zelenskyy-i-sobi-vidreaguvav-na-tvity-maska.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський і собі відреагував на твіти Ілона Маска. Він опублікував своє опитування:

Президент України Володимир Зеленський також вирішив провести своє опитування.

Він запитав у своїх читачів:

Який Ілон Маск вам подобається більше? - Який підтримує Україну. - Який підтримує Росію.

Раніше найбагатша людина світу припустила, що після війни Україна буде нейтральною, Крим — територією росії, а на інших захоплених територіях проведуть референдуми під наглядом ООН.

Згодом Маск опублікував ще одне опитування — він запитав у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії.

Третій твіт був про те, що, на думку Маска, після мобілізації у рф Україні треба шукати миру з росіянами.

Нагадаємо, що Зеленський уночі 6 березня повідомив про розмову з американським бізнесменом, засновником компанії SpaceX Маском.