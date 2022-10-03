У Чернівцях продовжують шукати збоченця, який убив поліцейську

https://racurs.ua/ua/n175396-u-chernivcyah-prodovjuut-shukaty-zbochencya-yakyy-ubyv-policeysku.html

Ракурс

Пошуки злочинця, який здійснив стрілянину біля школи в Чернівцях тривають.

Сьогодні у місті поблизу 27 школи сталася стрілянина. Під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин, повідомив заступник керівника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Екіпаж Таїсії та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям.

Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах.

Татарин отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається медична допомога.

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року.