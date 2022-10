Маск припустив, що Крим після війни залишиться російським, а на окупованих територіях пройдуть нові референдуми

Ілон Маск запропонував користувачам Twitter проголосувати за «наймовірніші», на його думку, сценарії закінчення війни України з росією.

Найбагатша людина світу вважає, що після війни Україна буде нейтральною, Крим — територією росії, а на інших захоплених територіях проведуть референдуми під наглядом ООН.

Маск виділив чотири основні параметри можливого перемир’я.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.