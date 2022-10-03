Маск предположил, что Крым после войны останется в рф, а на оккупированных территориях пройдут новые референдумы

https://racurs.ua/n175395-mask-predpolojil-chto-krym-posle-voyny-ostanetsya-v-rf-a-na-okkupirovannyh-territoriyah-proydut.html

Ракурс

Ілон Маск запропонував користувачам Twitter проголосувати за «наймовірніші», на його думку, сценарії закінчення війни України з росією.

Найбагатша людина світу вважає, що після війни Україна буде нейтральною, Крим — територією росії, а на інших захоплених територіях проведуть референдуми під наглядом ООН.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Маск виділив чотири основні параметри можливого перемир’я.

Нове голосування в окупованих регіонах України під наглядом ООН: росія залишає їх, якщо таким буде вибір жителів;

Крим «формально» залишається частиною росії, як це було з 1783 року («до помилки Хрущова», — написав Маск);

Гарантуються постачання води до Криму;

Україна залишається нейтральною державою.

У реплаях до посту Маск припустив, що, на його думку, це «найбільш ймовірний» сценарій. Він також запропонував своїм передплатникам підтримати чи відкинути його.

На момент написання новини в опитуванні взяли участь понад 200 тис. людей, 54,5% із них проголосували «за».

Незабаром після публікації Маск поскаржився на «потужну атаку ботів» — це українці прийшли у коментарі з критикою.

Згодом Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він питає у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії.

З початком масштабного російського вторгнення в Україну у Мінцифри звернулися до засновника Starlink американського мільярдера Ілона Маска з проханням надати доступ до Starlink. Невдовзі до України надійшли перші 500 станцій Starlink. Наразі в Україні працюють понад 10 тис. станцій Starlink.