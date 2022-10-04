Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото: «Украинская правда»
625 млн долларов — Байден сообщил Зеленскому о новом пакете военной помощиhttps://racurs.ua/n175428-625-mln-dollarov-bayden-soobschil-zelenskomu-o-novom-pakete-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 625 млн дол.
Президент США Джо Байден повідомив про це своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, котра відбулася сьогодні, 4 жовтня, інформує прес-служба Білого дому.
Також Байден під час розмови наголосив, що США ніколи не визнають «анексію» росією територій України та підтвердив, що будь-які фізичні особи, організації чи країни, які надаватимуть підтримку таким діям рф, сплатять за це високу ціну.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що новий пакет військової допомоги США включатиме:
- чотири установки HIMARS та боєприпаси;
- 16 155-мм гаубиць;
- 75 тис. 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur);
- 1 тис. 155-мм снарядів RAAMS;
- 16 105-мм гаубиць;
- 30 тис. 120-мм мін;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 200 тис. набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- міни Claymore;
- інше обладнання.
.
ISW — кремль определился с территориальными аппетитами в Украине
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Мэр Днепра показал последствия российского удара «Искандерами» по АТП (ФОТО)
Загрузка...