Количество освобожденных на Херсонщине населенных пунктов назвали в МВД

ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории, фото: «Википедия»

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У Херсонській області захисники України деокупували вже понад 50 населених пунктів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує «Радіо Свобода»

Щодо Херсонської області, там наразі загалом деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено близько 3,5 тис. громадян від російської окупації, — зазначив Єнін.

Він додав, що в області розпочали роботу пересувні мобільні блокпости.

Поліція також документує скоєні рашистами воєнні злочини.

Слідчі Нацполіції задокументували 105 воєнних злочинів, — зазначив заступник міністра. — Ця робота триває. Бо, як було і при поверненні на звільнену Харківщину, ми навіть не уявляємо той обсяг злочинів, які було вчинено на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше повідомили, що загалом в Україні з-під російської окупації звільнили вже понад 1,5 тис. населених пунктів.

Джерело: «Радіо Свобода»