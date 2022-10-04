Защитники Украины освободили уже более 1,5 тыс. населенных пунктов, фото: «Суспільне»

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Захисники України звільнили з-під російської окупації вже 1 тис. 534 населені пункти.

Серед цього переліку — 483 населені пункти Харківщині, там наразі слідчі підрозділи Нацполіції здійснюють заходи щодо реєстрації воєнних злочинів. Про це сьогодні, 4 жовтня, під час брифінгу повідомив очільник Офісу президента Кирило Тимошенко.

Де ворога вигнали, — тривають заходи з деокупації. Вже деокуповано 1 тис. 534 населених пункти, — зазначив Тимошенко. — На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади.

На деокупованих територіях: