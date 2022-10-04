Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины освободили уже более 1,5 тыс. населенных пунктов, фото: «Суспільне»

Количество деоккупированных населенных пунктов назвали у Зеленского (ВИДЕО)

4 окт 2022, 18:33
999

Захисники України звільнили з-під російської окупації вже 1 тис. 534 населені пункти.





Серед цього переліку — 483 населені пункти Харківщині, там наразі слідчі підрозділи Нацполіції здійснюють заходи щодо реєстрації воєнних злочинів. Про це сьогодні, 4 жовтня, під час брифінгу повідомив очільник Офісу президента Кирило Тимошенко.

Де ворога вигнали, — тривають заходи з деокупації. Вже деокуповано 1 тис. 534 населених пункти, — зазначив Тимошенко. — На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади.

На деокупованих територіях:

  • в 1 тис. 445 населених пунктах працюють гуманітарні штаби;
  • 502 населені пункті деокуповані;
  • в 1,2 тис. населених пунктів відновлено роботу національної поліції;
  • в 1 тис. 508 населених пунктів відновлено роботу органів місцевого самоврядування;
  • відновили роботу 933 медичних заклади;
  • у 981 населеному пункті запрацювали заклади освіти;
  • у понад 1 тис. населених пунктів громадяни отримують послуги соціального захисту;
  • 922 населені пункти забезпечено фінансовими послугами;
  • у 67% населених пунктів вже відновлено газопостачання;
  • 976 населених пунктів забезпечено електроенергією;
  • у майже 1 тис. населених пунктів відновлено водопостачання та водовідведення;
  • 950 населених пунктів вже користуються послугами мобільного зв’язку та інтернету.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров