Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Аргументы недели»

Зеленский признал ничтожными российские акты, нарушающие суверенитет Украины

4 окт 2022, 17:58
999

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 687/2022 «Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України».





Текст відповідного документу, підписаного сьогодні, 4 жовтня, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, визнаються нікчемними (тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків), такі укази президента рф:

  • № 147 від 17 березня 2014 року;
  • № 71 від 21 лютого 2022 року;
  • № 72 від 21 лютого 2022 року;
  • № 685 від 29 вересня 2022 року;
  • № 686 від 29 вересня 2022 року.

Також визнаються нікчемними будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів російського президента.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров