Зеленский признал ничтожными российские акты, нарушающие суверенитет Украины

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 687/2022 «Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України».
Текст відповідного документу, підписаного сьогодні, 4 жовтня, опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з цим указом, визнаються нікчемними (тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків), такі укази президента рф:
- № 147 від 17 березня 2014 року;
- № 71 від 21 лютого 2022 року;
- № 72 від 21 лютого 2022 року;
- № 685 від 29 вересня 2022 року;
- № 686 від 29 вересня 2022 року.
Також визнаються нікчемними будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів російського президента.
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