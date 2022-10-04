Зеленский признал ничтожными российские акты, нарушающие суверенитет Украины

Владимир Зеленский, фото: «Аргументы недели»

https://racurs.ua/n175421-zelenskiy-priznal-nikchemnymi-rossiyskie-akty-narushauschie-suverenitet-ukrainy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 687/2022 «Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України».

Текст відповідного документу, підписаного сьогодні, 4 жовтня, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, визнаються нікчемними (тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків), такі укази президента рф:

№ 147 від 17 березня 2014 року;

№ 71 від 21 лютого 2022 року;

№ 72 від 21 лютого 2022 року;

№ 685 від 29 вересня 2022 року;

№ 686 від 29 вересня 2022 року.

Також визнаються нікчемними будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів російського президента.