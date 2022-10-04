В мире продолжается эпидемия коронавируса.

https://racurs.ua/n175420-noshenie-masok-vliyaet-na-povedenie-ludey-epidemiya-koronavirusa.html

Ракурс

Носіння масок, запроваджене в умовах пандемії коронавірусу, впливає на поведінку людей — змушує їх поводитися більш етично.

Принаймні, такі результати спостерігаються у Китаї. Про це свідчать результати дослідження, в ході якого були проаналізовані 68 тис. випадків поведінки у цій державі, повідомляє прес-служба Массачусетського технологічного інституту (США).

Учені аналізували девіантну поведінку людей, таку як проїзд на червоне світло, порушення правил паркування та шахрайство заради грошей. Виявилося, що люди, які носять маски, рідше поводитимуться девіантно, ніж ті, хто їх не носить.

На думку вчених, такі результати можна пояснити тим, що в Китаї використання масок підвищує моральну свідомість і таким чином спонукає деяких людей до більшої дотримання правил.

Якщо це моральний символ, який символізує моральний обов’язок і чесноту захищати інших і жертвувати власною зручністю заради загального добробуту, можливо, маскування може спонукати людину вибрати морально правильний курс дій, — зазначають дослідники.

Вчені, зокрема, перевірили припущення, що люди, які вирішили носити маски, загалом більш обережні, ніж ті, хто їх не носить, і поведінка пішоходів чи велосипедистів може відображати цю схильність.

Проте, як показало дослідження, навіть коли йдеться про місця для паркування велосипедів — питання, яке не впливає на особисту безпеку людини — ті, хто носять маску, частіше дотримуються правил і паркуються згідно з ними, ніж ті, котрі не носять.

Учені також провели експерименти для встановлення причинно-наслідкового зв’язку. Вони виявили, що випадково відібрані піддослідні у масках були менш схильні обманювати заради грошей. Підвищення моральної свідомості частково пояснило цю різницю у поведінці.

Втім, зазначають дослідники, ставлення людей до носіння масок та їхній вплив на поведінку з часом може змінитися.