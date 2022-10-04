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Ракурс
Россияне уничтожили телебашню в Камышеватой, фото: Луганская ОВА

Рашисты уничтожили 150-метровую телебашню в Луганской области

4 окт 2022, 16:57
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Російські окупанти знищили телевежу, розташовану у селищі Комишуваха Луганської області.





Радіус розповсюдження сигналу з неї складав 50 км, вона забезпечувала українським контентом близько 200 тис. жителів Луганщини та Донеччини. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що мовлення з цієї вежі розпочалося понад рік тому. Її висота становила 150 м.

На найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4×6 м, — наголошують в ОВА. — Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею усе.

Росіяни знищили телевежу в Комишуватій, фото: Луганська ОВА

Нагадаємо, на початку серпня рашисти заявили, що не планують вживати заходів для відбудови знищеного ними в ході бойових дій навесні цього року міста Попасна Луганської області.

Источник: Ракурс


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