Рашисты уничтожили 150-метровую телебашню в Луганской области

Россияне уничтожили телебашню в Камышеватой, фото: Луганская ОВА

https://racurs.ua/n175419-rashisty-unichtojili-150-metrovuu-telebashnu-v-luganskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські окупанти знищили телевежу, розташовану у селищі Комишуваха Луганської області.

Радіус розповсюдження сигналу з неї складав 50 км, вона забезпечувала українським контентом близько 200 тис. жителів Луганщини та Донеччини. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що мовлення з цієї вежі розпочалося понад рік тому. Її висота становила 150 м.

На найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4×6 м, — наголошують в ОВА. — Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею усе.

Нагадаємо, на початку серпня рашисти заявили, що не планують вживати заходів для відбудови знищеного ними в ході бойових дій навесні цього року міста Попасна Луганської області.