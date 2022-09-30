путин подписал указ о признании «независимости» Херсонской и Запорожской областей

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xвладимир путин
путин подписал указ о признании «независимости» Херсонской и Запорожской областейhttps://racurs.ua/n175265-putin-podpisal-ukaz-o-priznanii-nezavisimosti-hersonskoy-i-zaporojskoy-oblastey.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін підписав укази про визнання «незалежності» частково окупованих рашистами Херсонської та Запорізької областей, де нещодавно відбулися псевдореферендуми щодо «приєднання» до рф.
Про це в ніч на сьогодні, 30 вересня, повідомили російські ЗМІ, опублікувавши відповідні укази.
У тексті цих указів путін посилається на «загальноприйняті принципи та норми міжнародного права», зокрема на закріплений у статуті ООН принцип «самовизначення народів».
Нагадаємо, очікується, що сьогодні у рф за участі путіна відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу росії нових територій». Президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня термінове засідання РНБО.
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