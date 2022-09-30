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xвладимир путин

путин подписал указ о признании «независимости» Херсонской и Запорожской областей

30 сен 2022, 08:26
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Російський диктатор володимир путін підписав укази про визнання «незалежності» частково окупованих рашистами Херсонської та Запорізької областей, де нещодавно відбулися псевдореферендуми щодо «приєднання» до рф.





Про це в ніч на сьогодні, 30 вересня, повідомили російські ЗМІ, опублікувавши відповідні укази.

У тексті цих указів путін посилається на «загальноприйняті принципи та норми міжнародного права», зокрема на закріплений у статуті ООН принцип «самовизначення народів».

Нагадаємо, очікується, що сьогодні у рф за участі путіна відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу росії нових територій». Президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня термінове засідання РНБО.

Источник: Ракурс


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