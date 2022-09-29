Рашисты погнали в армию рф все мужское население оккупированных Луганской и Донецкой областей

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На окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію, — заявив в розмові з The Guardian представник української розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Також представник воєнної розвідки України назвав загрозу застосування росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою».