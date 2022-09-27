оккупанты начали принудительную мобилизацию в Мариуполе, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n175177-rashisty-nachali-prinuditelnuu-mobilizaciu-v-mariupole-foto.html

Ракурс

Рашисти в тимчасово окупованому Маріуполі розпочали проводити примусову мобілізацію.

Жителям міста надходять повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 вересня, інформує прес-служба міської ради Маріуполя.

Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендуму, які проведені для галочки, — зазначають у міськраді

У міськраді Маріуполя наголошують, що прихована мобілізація тривала у місті давно.

Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі. Внаслідок фейкового референдуму — це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам — нове гарматне м’ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ, — наголошують у міськраді.

В такій ситуації міськрада Маріуполя закликає жителів виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів, котрі їхнє життя не цінують.

Нагадаємо, в середині вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в розташованому поруч із містом селі Портовське окупанти примусово мобілізували всіх чоловіків віком до 40 років і вивезли до Донецька.