В селе под Мариуполем оккупанты принудительно мобилизовали всех мужчин. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n174925-v-sele-pod-mariupolem-okkupanty-prinuditelno-mobilizovali-vseh-mujchin.html

Ракурс

Примусова мобілізація до російської армії відбувається на окупованих територіях України.

У селі Портовське Маріупольського району окупанти примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли до Донецька. Про це 19 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька, — йдеться у повідомленні.

Андрющенко наголосив, що росіяни не приховують того, що цих чоловіків «мобілізували».

Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії — це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком, — написав він.

Нагадаємо, 16 вересня в окупованому Маріуполі померли двоє місцевих жителів 2003 та 2004 років народження, госпіталізованих до міської лікарні із сильними опіками. Виявилося, що ці опіки вони отримали в палаючому російському танку — їх «мобілізували» до армії країни-агресора вже після окупації міста.