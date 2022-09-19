Силы обороны выбили оккупантов из Белогоровки на Луганщине — Гайдайhttps://racurs.ua/n174924-sily-oborony-vybili-okkupantov-iz-belogorovki-na-luganschine-gayday.htmlРакурс
Населений пункт Білогорівка, що на Луганщині повністю перейшов під контроль української армії.
Підрозділи сил оборони вже очистили від російських військових та взяли під свій контроль це селище міського типу. Раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до окупантів. Про це 19 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram
Але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил, — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Білогорівка належить Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району. Від Лисичанська цей населений пункт відділяють майже 17 км, а від Сєвєродонецька — понад 26 км.
Нагадаємо, 11 вересня Збройні сили України звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське, яке було окуповане росіянами у кінці лютого 2022 року.