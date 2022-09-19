ВСУ выбили оккупантов из Белогоровки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174924-sily-oborony-vybili-okkupantov-iz-belogorovki-na-luganschine-gayday.html

Ракурс

Населений пункт Білогорівка, що на Луганщині повністю перейшов під контроль української армії.

Підрозділи сил оборони вже очистили від російських військових та взяли під свій контроль це селище міського типу. Раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до окупантів. Про це 19 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram

Але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Білогорівка належить Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району. Від Лисичанська цей населений пункт відділяють майже 17 км, а від Сєвєродонецька — понад 26 км.

Нагадаємо, 11 вересня Збройні сили України звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське, яке було окуповане росіянами у кінці лютого 2022 року.