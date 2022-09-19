Владимир Зеленский обсудил с силовиками подготовку ВСУ к зиме. Фото: ОПУ

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Засідання ставки верховного головнокомандувача відбулося у понеділок, 19 вересня.

У ньому взяли участь представники силових, правоохоронних, оборонних структур, профільних міністерств та відомств та Офісу президента. Глава держави Володимир Зеленський обговорив із силовиками та військовими план подальшої деокупації України та підготовку армії до зими. Про це повідомляється на сайті президента України.

Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшого звільнення українських територій від російських загарбників. Також говорили про забезпечення безпеки на українському державному кордоні.

У прес-службі глави держави наголосили, що Зеленський тримає під особливим контролем питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів. Крім того, на засіданні ставки обговорили підготовку ЗСУ до зимового періоду — розглянули питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям та засобами обігріву.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв’язку та продовжуватимуть свій наступ.