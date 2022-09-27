Оператор «Северного потока» заявил о «беспрецедентном разрушении» газопровода

Сообщается об аварии на газопроводе «Северный поток», фото: «Ямал-Медиа»

https://racurs.ua/n175176-operator-severnogo-potoka-zayavil-o-besprecedentnom-razrushenii-gazoprovoda.html

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NordStream AG, компанія-оператор російського-німецького газогону «Північний потік-1» заявила про падіння тиску газу на обох його нитках.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Раніше також повідомлялося про несправність на газогоні «Північний потік-2», який так і не був введений в експлуатацію.

Повідомляється про витік газу із газогону на ділянці, розташованій винятковій економічній зоні Данії на південний схід від острова Борнхольм, інформує агентство ТАСС.

Зазначається, що згодом Датське морське управління повідомило про витік газу неподалік Борнхольма в районах, де прокладено «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи «Північний потік», мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо, — заявили в NordStream AG журналістам.

Джерело: ТАСС, NordStream AG