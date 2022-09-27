Наводят оружие и приказывают «голосовать» — рашисты заставляют жителей Энергодара принимать участие в псевдореферендумеhttps://racurs.ua/n175175-navodyat-orujie-i-prikazyvaut-golosovat-rashisty-zastavlyaut-jiteley-energodara-prinimat.htmlРакурс
В окупованому Енергодарі рашисти примушують місцевих жителів «голосувати» за «приєднання до рф». Тих, хто відмовився, обіцяють «мобілізувати».
Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Мешканцями міста заборонили виїжджати за його межі.
Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції, — зазначають у ГУР.
Зазначається, що вулиці міста та навколишніх населених пунктів наразі майже порожні — місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. Водночас на вулицях присутні патрулі військових зс рф з анкетами голосування так званого «референдуму».
На всіх зустрічних наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують де саме треба поставити «галочку». Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів, — зазначається в повідомленні. — Всім, хто наважився «проголосувати» проти приєднання до рф погрожують «мобілізацією».