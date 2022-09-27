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Ракурс
Озброєні рашисти проводять «референдум» в Енергодарі, фото: Sputnik

Наводять зброю та наказують «голосувати» — рашисти змушують жителів Енергодару брати учать у псевдореферендумі

27 вер 2022, 13:42
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В окупованому Енергодарі рашисти примушують місцевих жителів «голосувати» за «приєднання до рф». Тих, хто відмовився, обіцяють «мобілізувати».





Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Мешканцями міста заборонили виїжджати за його межі.

Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції, — зазначають у ГУР.

Зазначається, що вулиці міста та навколишніх населених пунктів наразі майже порожні — місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. Водночас на вулицях присутні патрулі військових зс рф з анкетами голосування так званого «референдуму».

На всіх зустрічних наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують де саме треба поставити «галочку». Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів, — зазначається в повідомленні. — Всім, хто наважився «проголосувати» проти приєднання до рф погрожують «мобілізацією».

Джерело: Ракурс


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