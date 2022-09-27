Озброєні рашисти проводять «референдум» в Енергодарі, фото: Sputnik

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В окупованому Енергодарі рашисти примушують місцевих жителів «голосувати» за «приєднання до рф». Тих, хто відмовився, обіцяють «мобілізувати».

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Мешканцями міста заборонили виїжджати за його межі.

Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції, — зазначають у ГУР.

Зазначається, що вулиці міста та навколишніх населених пунктів наразі майже порожні — місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. Водночас на вулицях присутні патрулі військових зс рф з анкетами голосування так званого «референдуму».