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Ракурс
володимир путін, фото: Pikabu

путін 30 вересня може оголосити «приєднання» окупованих територій — розвідка Британії

27 вер 2022, 12:14
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Російський диктатор володимир путін 30 вересня, під час звернення до обох палат парламенту, може оголосити про «приєднання» до рф окупованих українських територій.





Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Керівництво росії майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання «спеціальної військової операції» та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірване зростаючою у країні усвідомленістю про нещодавні невдачі росії на полі бою та значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня, — наголошується в повідомленні.

Рашисти 23 вересня розпочали проведення так званих «референдумів» про «приєднання до росії» на тимчасово окупованих територіях. Завершитися ці «референдуми», «голосування» на яких відбувається у присутності озброєних людей, мають 27 вересня.

Джерело: Ракурс


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