владимир путин, фото: Pikabu

https://racurs.ua/n175173-putin-30-sentyabrya-mojet-obyavit-prisoedinenie-okkupirovannyh-territoriy-razvedka-britanii.html

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Російський диктатор володимир путін 30 вересня, під час звернення до обох палат парламенту, може оголосити про «приєднання» до рф окупованих українських територій.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Керівництво росії майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання «спеціальної військової операції» та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірване зростаючою у країні усвідомленістю про нещодавні невдачі росії на полі бою та значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня, — наголошується в повідомленні.

Рашисти 23 вересня розпочали проведення так званих «референдумів» про «приєднання до росії» на тимчасово окупованих територіях. Завершитися ці «референдуми», «голосування» на яких відбувається у присутності озброєних людей, мають 27 вересня.