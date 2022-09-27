СБУ затримала російського агента на Донеччині, фото: СБУ

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Ракурс

На Одещині затримали російського агента, який «наводив» удари дронів-камікадзе по південній частині регіону.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби рф після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно «афішував» серед оточуючих, — вказано в повідомленні.

Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні регіону:

насамперед він збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки;

також він встановлював точні координати блок-постів і об'єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

Для виконання «ворожих завдань російський агент приховано спостерігав за об'єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, здійснюючи їх фотофіксацію, — зазначають в СБУ. — Отримані відомості передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал, у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом «спостережень».

Такі дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, зокрема крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Зловмисника в результаті проведеної спецоперації затримали на спробі передачі закритих відомостей до рф. У нього виявили мобільний телефон з доказами прихованого листування з російським куратором.

Російському агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.