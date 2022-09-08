Зима будет тяжелой – сколько газа в хранилищах накануне отопительного сезона

https://racurs.ua/n174545-zima-budet-tyajeloy-skolko-gaza-v-hranilischah-nakanune-otopitelnogo-sezona.html

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Закачування газу у підземні сховища (ПСГ) напередодні опалювального сезону — питання національної безпеки у ці дні та тижні.

Вже зрозуміло, що мрії уряду про 19 млрд кубів газу в підземних сховищах перед початком осінньо-зимового періоду (ОЗП) виконані не будуть, вважає «Монополіст».

Головна причина — висока ціна в Європі через скорочення поставок з рф та відсутність грошей у «Нафтогазу» для його закупівлі.

Індекс TTF (найліквідніша біржа Європи в Нідерландах) показав ріст з 800 євро за тисячу кубів у лютому перед початком війни до 3,2 тис. євро в окремі дні в серпні.

Зараз індекс TTF складає близько 2,5 тис. євро за тисячу кубів.

Тобто, якби газ в Україні продавався по імпортному паритету, його вартість складала б понад 100 грн/куб разом з логістикою. Нагадаємо, тариф для населення сьогодні складає 8 грн/куб.

Уряд хоче 19 млрд кубів в ПСГ, а очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко каже, що вистачить і 15 млрд кубів. А якщо уряд хоче більше, то має дати грошей — 6 млрд дол. А краще більше.

Верховна Рада навіть ухвалила відповідний законопроект про те, що гроші треба взяти у західних донорів. Але грошей так і не знайшли. В результаті імпорт газу влітку був мізерним.

Що відбувається зараз? ПСГ наповнюються газом власного видобутку завдяки зниженню споживання.

Сьогодні, згідно з інформацією оператора ПСГ «Укртрансгазу», на зберіганні 13,5 млрд кубів. Перед початком ОЗП уряд розраховує мати в ПСГ 14,5−15 млрд кубів. Стільки ж було перед ОЗП 2016−2017 року.

Цих обсягів мало б вистачити, якщо не враховувати фактор можливих «прильотів».

Крім того, є ще одна опосередкована загроза, вважає «Монополіст».

Як базовий сценарій уряд розглядає повне припинення транзиту газу «Газпромом» взимку через українську ГТС. На технічну можливість забезпечення газом українських споживачів це ніяк не вплине. Але посилить дефіцит газу в Європі, що знов призведе до росту цін.

Тепер багато залежить від погоди. Уряд розраховує, що за несприятливих умов — занадто холодної зими — Євросоюз надасть Україні гуманітарну допомогу газом, щоб запобігти катастрофі.

Ресурс для економії газу і в Європі, і в Україні — обмеження споживання промисловості.

Зазначимо, що в незалежності від важкості проходження зими, росія втратить більшу частину ринку газу в Європі через свій шантаж. Навіть якщо не буде повної заборони на поставки.

Німеччина відтерміновує закриття АЕС, активно будує LNG-термінали. Навіть якщо закінчиться війна, ці потужності не будуть простоювати. Тому частка російського імпорту в ЄС буде зменшуватись.