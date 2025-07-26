Европарламент призывает ускорить на год полный запрет на импорт российского газа

Депутати Європарламенту закликають пришвидшити повну заборону на імпорт російського газу, скоротивши термін до початку 2027 року замість січня 2028-го.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєктні документи, які опинилися в розпорядженні агентства.

Автори ініціативи також пропонують запровадити санкції для європейських компаній, які порушуватимуть заборону.

Джерела Reuters заявили, що уряди навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

У приклад наводять пропозицію зобов’язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.

Очікується, що восени Європарламент голосуватиме за свою офіційну позицію. Після цього рішення має бути погоджене з Радою ЄС. Воно має набрати кваліфіковану більшість, що унеможливлює блокування з боку окремих країн — таких як Угорщина чи Словаччина, які досі купують російський газ по трубопроводу й виступають проти загальноєвропейської заборони.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році ЄС пообіцяв скоротити залежність від російського газу. До війни росія забезпечувала приблизно 45% імпорту газу до Євросоюзу.

У 2024 році ця частка знизилася до 19%, здебільшого шляхом постачання через Турецький потік та у вигляді зрідженого газу. До кінця 2025 року ЄС планує зменшити частку російського газу до 13%.