Новые санкции против рф планирует ввести в сентябре Евросоюз

Новий — вже 19-й — пакет санкції Євросоюзу щодо рф за її війну проти України може бути схвалений уже у вересні.

Про це сьогодні, 14 серпня, на брифінгу у Брюсселі заявила офіційна представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє «Європейська правда».

Так вона прокоментувала чутки про нібито наміри Євросоюзу скасувати чи послабити санкції проти рф.

Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м, — наголосила вона.

Подеста висловила сподівання, що Євросоюз зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти рф вже у вересні.

Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на росію. Усе інше — це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на росію, — вона.

Крім того, джерела «Європейської правди» у дипломатичних колах повідомили, що обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на посію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій, — розповів один зі співрозмовників видання.

