Санкции против 91 морского судна российского «теневого флота» ввела Украина

Под украинские санкции попали ряд судов российского «теневого флота», фото: «Главком»

https://racurs.ua/n212046-sankcii-protiv-91-morskogo-sudna-rossiyskogo-tenevogo-flota-vvela-ukraina.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 лютого 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною так званого «тіньового флоту» РФ.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомляється на сайті Офісу президента.

РФ використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн. Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях, — зазначають в ОП.

Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн:

серед них лише один російський;

решта — прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

27 суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів України — США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Ведеться робота над запровадженням санкцій щодо решти 64.

Україна передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях, — зазначили в ОП.

В ОП наголошують, що накладання санкцій на тіньовий флот є пріоритетом, оскільки «дає змогу тиснути на всіх, хто перевозить російську нафту й таким чином допомагає Росії отримувати кошти для фінансування війни проти України».