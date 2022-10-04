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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Аргументы недели»

Зеленський визнав нікчемними російські акти, які порушують суверенітет України — деталі

4 жов 2022, 17:58
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 687/2022 «Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України».





Текст відповідного документу, підписаного сьогодні, 4 жовтня, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, визнаються нікчемними (тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків), такі укази президента рф:

  • № 147 від 17 березня 2014 року;
  • № 71 від 21 лютого 2022 року;
  • № 72 від 21 лютого 2022 року;
  • № 685 від 29 вересня 2022 року;
  • № 686 від 29 вересня 2022 року.

Також визнаються нікчемними будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів російського президента.

Джерело: Ракурс


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