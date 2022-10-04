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Захисники України звільнили вже понад 1,5 тис. населених пунктів, фото: «Суспільне»
Кількість деокупованих населених пунктів назвали у Зеленського (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175422-kilkist-deokupovanyh-naselenyh-punktiv-nazvaly-u-zelenskogo-video.htmlРакурс
Захисники України звільнили з-під російської окупації вже 1 тис. 534 населені пункти.
Серед цього переліку — 483 населені пункти Харківщині, там наразі слідчі підрозділи Нацполіції здійснюють заходи щодо реєстрації воєнних злочинів. Про це сьогодні, 4 жовтня, під час брифінгу повідомив очільник Офісу президента Кирило Тимошенко.
Де ворога вигнали, — тривають заходи з деокупації. Вже деокуповано 1 тис. 534 населених пункти, — зазначив Тимошенко. — На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади.
На деокупованих територіях:
- в 1 тис. 445 населених пунктах працюють гуманітарні штаби;
- 502 населені пункті деокуповані;
- в 1,2 тис. населених пунктів відновлено роботу національної поліції;
- в 1 тис. 508 населених пунктів відновлено роботу органів місцевого самоврядування;
- відновили роботу 933 медичних заклади;
- у 981 населеному пункті запрацювали заклади освіти;
- у понад 1 тис. населених пунктів громадяни отримують послуги соціального захисту;
- 922 населені пункти забезпечено фінансовими послугами;
- у 67% населених пунктів вже відновлено газопостачання;
- 976 населених пунктів забезпечено електроенергією;
- у майже 1 тис. населених пунктів відновлено водопостачання та водовідведення;
- 950 населених пунктів вже користуються послугами мобільного зв’язку та інтернету.
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