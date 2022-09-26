Оголошена путіним мобілізація не вплине на хід війни. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n175139-ogoloshena-putinym-mobilizaciya-v-rosiyi-ne-vplyne-na-hid-viyny-isw.html

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Оголошена президентом росії володимиром путіним мобілізація не вплине на перебіг війни.

Проблеми, які підривають зусилля російського диктатора з мобілізації громадян рф, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв’язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році, — зазначають військові аналітики.

Фахівці вважають, що процес «могилізації» буде потворним, а якість резервістів низькою. Крім того, експерти відзначають дуже погану мотивацію росіян.

При цьому в ISW відмічають досить налагоджену систему роботи військкоматів, яка полягає у тому, щоб знаходити потенційних окупантів й відправляти їх у навчальні частини, а потім на фронт.

Нагадаємо, президент рф володимир путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив старт «часткової» мобілізації. Глава російського міністерства оборони заявив про необхідність мобілізувати 300 тис. осіб, але в указі про мобілізацію знайшли таємний пункт, який дає змогу кремлю призвати на війну понад мільйон осіб, переважно з сіл.

У Генеральному штабі ЗСУ 25 вересня повідомляли, що новоприбулих мобілізованих росіян командування російських окупаційних військ без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.