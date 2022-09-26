Стріляти військових комісарів вже почали в росії. Фото: depositphotos.com

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Мобілізація в росії, яка була оголошена диктатором володимиром путіним, призвела не лише до масштабних мітингів та підпалів військкоматів по всій території рф.

Чоловіки, які відмовляються йти безславно гинути на війну, вже почали стріляти у військових комісарів. Така стрілянина відбулася у військкоматі міста усть-ілімська іркутської області, внаслідок якої дістав поранення начальник призовної комісії. Про це повідомляє видання «Тайга.інфо».

Місцеві Telegram-канали вже опублікували відео інциденту. На кадрах можна побачити, що чоловік, який стоїть на сцені в невеликому залі, стріляє в людину за кафедрою, після чого вона падає, а присутні вибігають із приміщення. Telegram-канал Mash інформує, що стрілець, перед тим як відкрити вогонь, заявив: «Ніхто не воюватиме».

За інформацією Baza, стрільця вже затримали. Ним виявився місцевий мешканець 1997 року народження. Поранений комісар перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Тим часом у росії продовжують палати військкомати. За інформацією Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ, у російському Кіровську активісти попередньо зробили у стіні військкомату дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Таким чином, підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації.

Нагадаємо, у зв’язку оголошенням мобілізації ростовську область влада рф закрила на в’їзд та виїзд. А росіянам, які знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказали протягом трьох діб з’явитись додому.

Джерела: «Тайга.інфо», Baza, Telegram-канал Mash