Ще одну катівню росіян виявили на Харківщині. Фото: СБУ

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Ракурс

Ще одну катівню рашистів виявили оперативники СБУ на деокупованій території Харківської області.

Правоохоронці знайшли місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці. Катівня, яку загарбники називали «подвалом», була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана народна міліція терористичної ЛНР. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

У цій катівні окупанти утримували місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом. До людей застосовували жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію рф.

Зараз спецслужба, у рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, намагається встановити всіх воєнних злочинців та осіб, які постраждали.

В СБУ додали, що всі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців згодом передадуть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності.

Нагадаємо, в окупованому Куп’янську через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників фсб росії. Рашисти погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.