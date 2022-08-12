Поплічник кадирова катував підлітка на Київщині. Фото: СБУ

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Українські правоохоронці продовжують виявляти російських окупантів, які причетні до воєнних злочинів.

Силовики ідентифікували «кадирівця», який під час окупації Київської області катував підлітка. Зловмисником виявився командир ОМОНу в Чеченській Республіці бісаєв анзор саладієвич з позивним ахмат. Він є приятелем глави Чечні рамзана кадирова. Про це 12 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що на початку березня помічник кадирова разом з підлеглими вдерся до приватного будинку у селищі Бабинці Бучанського району. Окупант викрав неповнолітнього хлопця та катував його.

Російські солдати погрожували йому пістолетом і ножем, щоб дізнатися від нього інформацію про місцерозташування українських військових. Потім його посадили у броньовик і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Кату вже оголосили про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у травні Головне управління розвідки заявило, що у вторгненні в Україну брали участь 2,5 тис. кадирівських найманців, з них близько 100 загинули, а понад 60 втекли додому. Розвідники оприлюднили список з 2 тис. 425 прізвищ чеченських бойовиків, які воювали в Україні.