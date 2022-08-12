Перехоплену розмову окупантів про вибухи в Криму опублікувала розвідка

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https://racurs.ua/ua/n173641-perehoplenu-rozmovu-okupantiv-pro-vybuhy-v-krymu-opublikuvala-rozvidka.html

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Причину вибухів на військовому аеродромі в окупованому Криму ніяк не можуть зрозуміти окупанти.

Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки не розуміють, чому на авіабазі «Саки» трапилася «бавовна». Припускають, що до вибухів могла призвести недбалість російських військових. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Двоє бойовиків з Донецька обговорювали, що підрозділам ОРДЛО не вистачає піхоти. Жалілися, що їх можуть переформувати і знову кинути у бій. Також обговорили нещодавні вибухи на кримській базі.

Там по Криму, аеропорт який, ну кажуть, зірвався там. Кажуть, недбалість. При заправці боєприпаси зірвалися в Криму, — каже один із терористів.

У відповідь інший окупант припустив, що вибухи нібито були результатом ракетного удару. Зізнався, що не вірить у «хвалену» російську протиповітряну оборону і не виключає, що ЗСУ вдарять по Кримському мосту.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні «Саки» біля селища Новофедорівка пролунала низка вибухів. На цьому аеродромі на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Різні джерела повідомляли, що було знищено від восьми до 24 одиниць російської авіатехніки.

Генштаб ЗСУ та Повітряні сили заявили про знищення дев’яти літаків. Експерти підрахували, якщо всі ці літаки були Су-24МР, то загальна сума втрат росії становить приблизно 55 млн дол., а якщо були знищені Су-30СМ — то 450 млн дол.