Вартість знищених російських літаків на аеродромі «Саки» підрахував Forbes

Російські літаки на аеродромі «Саки». Фото: Радіо Свобода

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Вибухи на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму призвели до багатомільйонних збитків росії.

Знищення російських військових літаків під час вибухів на летовищі поблизу селищі Новофедорівка коштувало країні-агресору сотні мільйонів доларів. Перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю 650 млн дол. — 850 млн дол. Про це повідомляє «Forbes Україна».

Видання оцінює приблизну вартість російських військових літаків (в деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць). Наприклад, винищувач Су-30СМ коштує 50 млн дол., літак-розвідник Су-24МР 6 млн дол., а важкий військово-транспортний літак Іл-76 — 86 млн дол.

Генштаб ЗСУ та Повітряні сили заявляли про знищення дев’яти літаків. Якщо всі ці літаки були Су-24МР, то загальна сума втрат росії становить приблизно 55 млн дол., а якщо були знищені Су-30СМ — то 450 млн дол.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки пролунала низка вибухів. Аеродром «Саки» — одне з летовищ, з яких російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст. На цьому аеродромі на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Різні джерела повідомляли, що було знищено від восьми до 24 одиниць російської авіатехніки.

Джерело: «Forbes Україна»