Україна повернула тіла 522 загиблих захисників. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n173640-ukrayina-povernula-tila-522-zagyblyh-geroyiv-vony-vvajalysya-znyklymy-bezvisty.html

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Україна повернула тіла 522 загиблих героїв, які полягли у боях із загарбниками.

Ці захисники були в списках зниклих безвісти. Тіла евакуювали не лише з Донеччини, але й Харківщини та Луганщини. Про це 12 серпня повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко в ефірі інформаційного телемарафону.

522 тіла нам вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків. Не тільки з Донецького напрямку, ми також забираємо з Луганського, Харківського напрямку, — зазначив Котенко.

За словами омбудсмена, Україна продовжує працювати над евакуацією тіл загиблих й поверне кожне тіло українського захисника.

Нагадаємо, 11 серпня у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що гуманітарний проект «Евакуація 200», який займається транспортуванням тіл загиблих захисників України, отримав нову назву — «На щиті».