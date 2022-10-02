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Ракурс
Дідусів також забирають - окупанту розповіли, як відбувається мобілізація в рф

Дідусів також забирають — окупанту розповіли, як відбувається мобілізація в рф (АУДІО)

2 жов 2022, 20:44
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Головне управління розвідки Міноборони 2 жовтня опублікувало чергове перехоплення розмови, в якій співрозмовниця окупанта розповіла йому про те, як відбувається мобілізація в рф.





Жінка поскаржилася чоловіку, який воює в Україні, що мобілізують усіх підряд, зокрема чоловіків віком до 60−65 років.

Військовий рф отримав свіжу інформацію щодо мобілізації в рф:

Дідусів просто забирають навіть, яким по 60−65 років. У нас вде половина залишила Бурятію.

21 вересня путін оголосив про мобілізацію в рф. Офіційно планується призвати 300 тис. резервістів, але, за даними росЗМІ, у планах може бути близько 1,2 млн осіб.

В Інституті з вивчення війни повідомили, що російських резервістів відразу кидають на передову до Херсона та на Донбас практично без підготовки. У росії вже встановлюють «тарифи» на відстрочення від мобілізації.

Генштаб повідомляє, що у росії вирішили достроково випустити та відправити на війну проти України курсантів військових училищ.

«Ракурс» повідомляв, що російських чоловіків почали знімати з рейсів після проходження паспортного контролю та діставати з літаків.

Джерело: Ракурс


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