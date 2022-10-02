Дідусів також забирають - окупанту розповіли, як відбувається мобілізація в рф

https://racurs.ua/ua/n175360-didusiv-takoj-zabyraut-okupantu-rozpovily-yak-vidbuvaietsya-mobilizaciya-v-rf-audio.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони 2 жовтня опублікувало чергове перехоплення розмови, в якій співрозмовниця окупанта розповіла йому про те, як відбувається мобілізація в рф.

Жінка поскаржилася чоловіку, який воює в Україні, що мобілізують усіх підряд, зокрема чоловіків віком до 60−65 років.

Військовий рф отримав свіжу інформацію щодо мобілізації в рф:

Дідусів просто забирають навіть, яким по 60−65 років. У нас вде половина залишила Бурятію.

21 вересня путін оголосив про мобілізацію в рф. Офіційно планується призвати 300 тис. резервістів, але, за даними росЗМІ, у планах може бути близько 1,2 млн осіб.

В Інституті з вивчення війни повідомили, що російських резервістів відразу кидають на передову до Херсона та на Донбас практично без підготовки. У росії вже встановлюють «тарифи» на відстрочення від мобілізації.

Генштаб повідомляє, що у росії вирішили достроково випустити та відправити на війну проти України курсантів військових училищ.

«Ракурс» повідомляв, що російських чоловіків почали знімати з рейсів після проходження паспортного контролю та діставати з літаків.