Белую Церковь несколько раз атаковали ночью дронами-камикадзе

https://racurs.ua/n175432-beluu-cerkov-neskolko-raz-atakovali-nochu-dronami-kamikadze.html

Ракурс

Російська армія атакувала дронами-камікадзе місто Біла Церква у Київській області. Наразі відомо про одного постраждалого та пожежі у місті.

Вперше атака сталася о 3.00, розповів голова ОВА Київщини Олексій Кулеба. За годину він повідомив про повторні удари по об'єктах інфраструктури міста та закликав жителів міста не покидати укриття.

Це вперше іранські безпілотники змогли дістатися так далеко від лінії фронту.

Від найближчої ділянки на кордоні з білоруссю до Білої Церкви понад 120 км. Від лінії фронту у Миколаївській області — понад 320 км.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» (російська назва «Герань-2») можуть долати відстані до тисячі кілометрів.

Командування Повітряних сил повідомило, що уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на півдні країни.

Іран продовжує заперечувати продаж білих безпілотників росії.