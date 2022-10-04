Огромная очередь за продуктами в Мариуполе попала на видео

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Очередь в Мариуполе, скриншот видео
Огромная очередь за продуктами в Мариуполе попала на видеоhttps://racurs.ua/n175431-ogromnaya-ochered-za-produktami-v-mariupole-popala-na-video.htmlРакурс
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені стояти у величезних багатогодинних чергах за гуманітарними продуктами харчування.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 жовтня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.
Маріуполь. Лівобережний район. Видача раптової гуманітарної допомоги, — зазначає Андрющенко в описі відео. — Правда, схоже на життя, коли немає потреби брати купу найдешевших продуктів?
В середині вересня Андрющенко також публікував відео, на якому показана величезна черга за безкоштовним хлібом дуже низької якості, в якій змушені стояти жителі Маріуполя, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.
Тоді радник мера зазначав, що в окупованому місті немає роботи та обіцяних рашистами «захмарних виплат». Навіть видачу гуманітарної допомоги окупанти звузили лише до певних пільгових груп.
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