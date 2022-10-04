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Ракурс
Очередь в Мариуполе, скриншот видео

Огромная очередь за продуктами в Мариуполе попала на видео

4 окт 2022, 22:56
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Жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені стояти у величезних багатогодинних чергах за гуманітарними продуктами харчування.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 жовтня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

Маріуполь. Лівобережний район. Видача раптової гуманітарної допомоги, — зазначає Андрющенко в описі відео. — Правда, схоже на життя, коли немає потреби брати купу найдешевших продуктів?

В середині вересня Андрющенко також публікував відео, на якому показана величезна черга за безкоштовним хлібом дуже низької якості, в якій змушені стояти жителі Маріуполя, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.

Тоді радник мера зазначав, що в окупованому місті немає роботи та обіцяних рашистами «захмарних виплат». Навіть видачу гуманітарної допомоги окупанти звузили лише до певних пільгових груп.

Источник: Ракурс


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