Величезна черга за продуктами в Маріуполі потрапила на відео

Черга у Маріуполі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175431-velychezna-cherga-za-produktamy-v-mariupoli-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені стояти у величезних багатогодинних чергах за гуманітарними продуктами харчування.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 жовтня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

Маріуполь. Лівобережний район. Видача раптової гуманітарної допомоги, — зазначає Андрющенко в описі відео. — Правда, схоже на життя, коли немає потреби брати купу найдешевших продуктів?

В середині вересня Андрющенко також публікував відео, на якому показана величезна черга за безкоштовним хлібом дуже низької якості, в якій змушені стояти жителі Маріуполя, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.

Тоді радник мера зазначав, що в окупованому місті немає роботи та обіцяних рашистами «захмарних виплат». Навіть видачу гуманітарної допомоги окупанти звузили лише до певних пільгових груп.