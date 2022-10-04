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Ракурс
Українські військові звільнили населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині, скріншот відео

Відео зі звільненого села на Херсонщині показали українські десантники

4 жов 2022, 22:36
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Українські десантники підняли державний прапор над звільненим селом Мала Олександрівка Херсонської області.





Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині, — вказано в описі відео. — Далі буде, обіцяють українські десантники!

Нагадаємо, нещодавно український прапор також було офіційно піднято над містом Лиман Донецької області.

Джерело: Ракурс


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