Відео зі звільненого села на Херсонщині показали українські десантники

Українські військові звільнили населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175430-video-zi-zvilnenogo-sela-na-hersonschyni-pokazaly-ukrayinski-desantnyky.html

Ракурс

Українські десантники підняли державний прапор над звільненим селом Мала Олександрівка Херсонської області.

Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині, — вказано в описі відео. — Далі буде, обіцяють українські десантники!

Нагадаємо, нещодавно український прапор також було офіційно піднято над містом Лиман Донецької області.