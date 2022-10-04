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Ракурс
Український прапор підняли над Лиманом, фото: Павло Кириленко

Український прапор офіційно підняли над Лиманом (ФОТО)

4 жов 2022, 19:04
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Український прапор офіційно підняли над нещодавно звільненим містом Лиманом Донецької області.





Про це сьогодні, 4 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах, — зазначив Кириленко.

Чиновник наголошує, що повертатися до звільнених населених пунктів людям, які евакуювалися, ще зарано.

Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося — на все свій час, — наголошує Кириленко.

Український прапор підняли над Лиманом, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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