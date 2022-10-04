Украинский флаг официально подняли над Лиманом (ФОТО)https://racurs.ua/n175423-ukrainskiy-flag-oficialno-podnyali-nad-limanom-foto.htmlРакурс
Український прапор офіційно підняли над нещодавно звільненим містом Лиманом Донецької області.
Про це сьогодні, 4 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах, — зазначив Кириленко.
Чиновник наголошує, що повертатися до звільнених населених пунктів людям, які евакуювалися, ще зарано.
Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося — на все свій час, — наголошує Кириленко.