Украинское знамя подняли над Лиманом, фото: Павел Кириленко

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Український прапор офіційно підняли над нещодавно звільненим містом Лиманом Донецької області.

Про це сьогодні, 4 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах, — зазначив Кириленко.

Чиновник наголошує, що повертатися до звільнених населених пунктів людям, які евакуювалися, ще зарано.