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Ракурс
Украинские военные освободили населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области, скриншот видео

Видео из освобожденного села на Херсонщине показали украинские десантники

4 окт 2022, 22:36
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Українські десантники підняли державний прапор над звільненим селом Мала Олександрівка Херсонської області.





Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині, — вказано в описі відео. — Далі буде, обіцяють українські десантники!

Нагадаємо, нещодавно український прапор також було офіційно піднято над містом Лиман Донецької області.

Источник: Ракурс


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