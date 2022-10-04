Видео из освобожденного села на Херсонщине показали украинские десантники

Украинские военные освободили населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n175430-video-iz-osvobojdennogo-sela-na-hersonschine-pokazali-ukrainskie-desantniki.html

Ракурс

Українські десантники підняли державний прапор над звільненим селом Мала Олександрівка Херсонської області.

Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині, — вказано в описі відео. — Далі буде, обіцяють українські десантники!

Нагадаємо, нещодавно український прапор також було офіційно піднято над містом Лиман Донецької області.