Саудовская Аравия и hоссия собираются резко сократить добычу нефти - FT

https://racurs.ua/n175444-saudovskaya-araviya-i-rossiya-sobirautsya-rezko-sokratit-dobychu-nefti-ft.html

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росія, Саудівська Аравія та інші виробники на засіданні ОПЕК планують оголосити про різке скорочення видобутку нафти.

Розмір скорочення наразі не погоджений, повідомляє Financial Times, посилаючись на слова джерел.

Саудівська Аравія та росія нібито наполягають на тому, щоб скоротити видобуток на один-два мільйони барелів чи більше. За даними видання, видобуток можуть скоротити поетапно протягом кількох місяців і коштом існуючого виробництва.

Засідання членів ОПЕК та інших виробників відбудеться 5 жовтня у Відні. На зустріч, напевно, приїде віце-прем'єр рф Олександр Новак, який, як очікується, підтримає суттєве скорочення видобутку.

FT вказує, що аналітики називають майбутню зустріч найважливішою за останні роки.

Адміністрація президента США Джо Байдена, за даними джерел телеканалу CNN, останніми днями намагалася переконати союзників на Близькому Сході, включаючи Кувейт, Саудівську Аравію та ОАЕ, проголосувати проти скорочення видобутку нафти на засіданні ОПЕК+.

У Білому домі, згідно з записами, отриманими телеканалом, називають перспективу скорочення виробництва «повною катастрофою» та «ворожим актом». Ще один американський чиновник сказав телеканалу, що Білий дім «у паніці».

Скорочення видобутку, за словами аналітиків, яких цитує Financial Times, ймовірно, викличе заходи у відповідь з боку США, які хочуть обмежити доходи росії від продажу нафти під час війни.

У вересні країни «Великої сімки» оголосили, що запровадять стелю цін на російську нафту з 5 грудня. За даними Politico, запровадження стелі цін узгодили у Євросоюзі.

Можливе скорочення видобутку на один мільйон барелів на день стане найбільшим з початку пандемії і може призвести до різкого стрибка нафтових цін, вказує CNN.