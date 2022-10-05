В Офисе президента упомянули Бисмарка в комментарии о подписании путиным соглашений об аннексии

https://racurs.ua/n175443-v-ofise-prezidenta-upomyanuli-bismarka-v-kommentarii-o-podpisanii-putinym-soglasheniy-ob-anneksii.html

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В Офісі президента відреагували на папірці російського диктатора про анексію.

В Офісі президента заявили, що так звані путінські «закони про прийняття» українських областей до складу росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

Повернемо до реальності, заберемо все своє, — написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.

Він також сказав, що «нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані», а «колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світ».

Найкращі ліки — ЗСУ, високоточна зброя, офензива, — додав голова ОП.

Фразу про те, що угоди з росією не варті й паперу, на якому написані приписують канцлеру Німеччини XIX століття Отто фон Бісмарку.

Нагадаємо, 5 жовтня президент росії володимир путін 5 жовтня підписав федеральні закони, які ратифікують «договори про прийняття до російської федерації» нікчемних та фейкових днр і лнр, а також тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Також путін призначив тимчасових виконувачів обов’язків ватажків окупованих українських областей: пушиліна — в днр, пасічника — в лнр, сальдо — в Херсонській області, балицького — в Запорізькій.