путін підписав закони про анексію українських територій

https://racurs.ua/ua/n175438-putin-pidpysav-zakony-pro-aneksiu-ukrayinskyh-terytoriy.html

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президент росії володимир путін 5 жовтня підписав федеральні закони, які ратифікують «договори про прийняття до російської федерації» нікчемних та фейкових днр і лнр, а також тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Також путін підписав федеральні конституційні закони про «прийняття до складу рф» чотирьох нових суб'єктів.

Держдума ухвалила закони про анексію 3 жовтня, а вища палата російського парламенту рада федерації схвалила їх наступного дня. Все це було зроблено одноголосно.

Нові «регіони» у складі росії збережуть назви, що діють. Керівники Запорізької та Херсонської областей іменуватимуться губернаторами, а лнр та днр — головами республік.

Також путін призначив тимчасових виконувачів обов’язків ватажків окупованих українських областей: пушиліна — в днр, пасічника — в лнр, сальдо — в Херсонській області, балицького — в Запорізькій.

30 вересня путін підписав із призначеним росією нібито керівниками днр і лнр, а також головами проросійських адміністрацій Херсонської та Запорізької областей договори про приєднання цих українських регіонів до росії. Потім «договори» одноголосно схвалили держдума та радфед рф. Конституційний суд росії визнав договори із «новими територіями» конституційними.

Формальний процес анексії росією чотирьох регіонів України було запущено на тлі контрнаступу українських збройних сил. З 23 по 27 вересня на частково окупованих територіях проходили так звані «референдуми», на яких, за заявами російської влади, більшість мешканців проголосували за приєднання до росії.

Світова спільнота раніше засудила організовані Кремлем референдуми на окупованих територіях. В ООН заявили, що будь-яке рішення про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до росії не матиме юридичної сили і заслуговує на осуд.

Підсумки «референдумів» та включення нових територій до складу Росії визнала лише одна держава — КНДР.