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Сбили шесть дронов-камикадзе — Воздушные силы прокомментировали масштабную атаку по Белой Церкви
Сбили шесть дронов-камикадзе — Воздушные силы прокомментировали масштабную атаку по Белой Церквиhttps://racurs.ua/n175442-sbili-shest-dronov-kamikadze-vozdushnye-sily-prokommentirovali-masshtabnuu-ataku-po-beloy-cerkvi.htmlРакурс
Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські військові атакували у ніч прти 5 жовтня Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе, які вони випустили з півдня України.
Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: три — зенітно-ракетними військами на півдні, а ще три — авіацією повітряних сил, — розповів Ігнат.
Ігнат уточнив, що росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.
Їх треба збивати всіма наявними засобами, — речник Командування ПС.
Тим часом в Ірані знову заперечили постачання дронів росії. Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише «Сіньхуа».
Він наголошує, що країна твердо займає позицію нейтралітету та невтручання.
Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни обстріляли місто Біла Церква дронами-камікадзе, є влучання в об'єкт інфраструктури.
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