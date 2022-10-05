Збили шість дронів-камікадзе - Повітряні сили прокоментували масштабну атаку по Білій Церкві

https://racurs.ua/ua/n175442-zbyly-shist-droniv-kamikadze-povitryani-syly-prokomentuvaly-masshtabnu-ataku-po-biliy-cerkvi.html

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Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські військові атакували у ніч прти 5 жовтня Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе, які вони випустили з півдня України.

Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: три — зенітно-ракетними військами на півдні, а ще три — авіацією повітряних сил, — розповів Ігнат.

Ігнат уточнив, що росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

Їх треба збивати всіма наявними засобами, — речник Командування ПС.