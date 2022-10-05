Суд арестовал женщин из Донецкой и Одесской областей, сливавших информацию о позициях ВСУ

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Суд арештував мешканок Донецької та Одеської областей, які зливали інформацію про позиції українських захисників.

Українські силовики виявили, що у серпні 2022 року мешканка міста Білозерське Донеччини з власного телефону через акаунт в одному з месенджерів надсилала на номер російського мобільного оператора інформацію про військовослужбовців Збройних сил України.

Інша підозрювана — жителька Одещини. Вона з початку серпня повідомляла про місця дислокації одного з підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, кількість військової техніки, а також маршрути переміщень. Жінка має паспорт громадянки рф і періодично виїжджала на територію росії для отримання пенсії.

Під час обшуку в неї вилучили план-схему розташування підрозділу ЗСУ.

Обом затриманим повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114−2) КК України.